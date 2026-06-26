«Ман Сити» согласовал трансфер Андерсона. «Ноттингем» принял улучшенное предложение «горожан»

По данным инсайдера Фабрицио Романо, клубам удалось согласовать сделку. Сегодня Андерсон попросил «Ноттингем Форест» отпустить его в «Манчестер Сити» — планируется, что полузащитник, находящийся в расположении сборной Англии на чемпионате мира, пройдет медосмотр в США.