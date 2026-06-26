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Большая часть доходов Рафиньи уходила на счета отца. Это привело к ссоре, когда жена вингера «Барселоны» обнаружила нехватку денег на покупку особняка за 10 млн евро

Портал LeoDias раскрыл подробности предполагаемых финансовых трудностей вингера «Барселоны» и сборной Бразилии Рафиньи.

Источник: Спортс‘’

Ранее бывший футболист сборной Бразилии Вампета заявил, что вингер «Барселоны» хочет переехать в Саудовскую Аравию из-за серьезных финансовых и семейных проблем. Наталия Беллоли, жена Рафиньи, позднее опровергла слова Вампеты.

По данным источника, проблемы у футболиста начались незадолго до чемпионата мира 2022 года. В тот год Рафинья перешел из «Лидса» в «Барселону», что сопровождалось и улучшением финансовых условий игрока.

После переезда в столицу Каталонии Рафинья с женой заинтересовались покупкой особняка стоимостью около 10 миллионов евро. Однако, подсчитав свои возможности, Наталия обнаружила, что у супругов недостаточно средств для покупки недвижимости. Это вызвало вопросы, учитывая, что еще до переезда в «Барселону» Рафинья получал высокую зарплату в Англии и имел крупные коммерческие контракты,

Заинтересовавшись причинами нехватки средств, Наталия решила разобраться в финансовых отношениях Рафиньи и выяснила, что значительная часть его доходов поступала на счета его отца. По словам источников, около 80% доходов от рекламных контрактов получал отец футболиста — Рафаэл Беллоли, тогда как самому игроку доставалось лишь 20%. Кроме того, значительная часть зарплаты футболиста также переводилась на счета отца. Это связано с тем, что в футболе выплаты часто делятся между официальной зарплатой и выплатами за имиджевые права.

Ситуация вызвала возмущение Наталии и привела к пересмотру в финансовых отношениях между отцом и сыном. С тех пор семья оказалась разделена и находится в состоянии постоянного конфликта.

Отмечается, что карьерой Рафиньи долгое время управляли его отец и бывший футболист, а ныне спортивный директор «Барсы» Деку. Однако Деку был вынужден отказаться от этой роли после того, как занял должность в каталонском клубе. На этом фоне Рафинья прекратил контрактные отношения с отцом. Утверждается, что тесть игрока — Александре Мадейра, недавно получивший статус лицензированного агента ФИФА, начал помогать в управлении карьерой футболиста. Тем не менее близкие к Рафинье люди утверждают, что у игрока больше нет официальных агентов, а тесть лишь помогает ему принимать решения.

Рафинья и его родственники также отвергают возможность ухода из «Барселоны». Недавно футболист продлил контракт с клубом. Кроме того, Рафинья не заинтересован в переходе в чемпионат Саудовской Аравии. Уровень конкуренции там не соответствует спортивным амбициям игрока.