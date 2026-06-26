Большая часть доходов Рафиньи уходила на счета отца. Это привело к ссоре, когда жена вингера «Барселоны» обнаружила нехватку денег на покупку особняка за 10 млн евро

Отмечается, что карьерой Рафиньи долгое время управляли его отец и бывший футболист, а ныне спортивный директор «Барсы» Деку. Однако Деку был вынужден отказаться от этой роли после того, как занял должность в каталонском клубе. На этом фоне Рафинья прекратил контрактные отношения с отцом. Утверждается, что тесть игрока — Александре Мадейра, недавно получивший статус лицензированного агента ФИФА, начал помогать в управлении карьерой футболиста. Тем не менее близкие к Рафинье люди утверждают, что у игрока больше нет официальных агентов, а тесть лишь помогает ему принимать решения.