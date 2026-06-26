У Германии нет сухих матчей на ЧМ с 2014-го. Нойер пропустил в 9 играх подряд — это самая длинная серия сборной за 72 года

Немецкая команда играет вничью с Эквадором после 1-го тайма мата 3-го тура группового этапа ЧМ-2026. Спортс«» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
В последний раз Германия провела сухой матч на мундиале в финале ЧМ-2014 — тогда она обыграла Аргентину со счетом 1:0. С тех пор Мануэлю Нойеру забили в девяти играх подряд. Текущая серия Германии без сухих матчей на чемпионатах мира является самой длинной за последние 72 года.
Узнать больше по теме
Мундиаль: откуда взялось слово и что оно значит
В спортивных новостях слово «мундиаль» встречается постоянно, но даже многие болельщики не сразу объяснят, что именно оно означает. Мундиаль — это чемпионат мира, чаще всего по футболу. Слово пришло из испанского и переводится как «мировой» или «всемирный». Ниже — почему термин закрепился в русском спортивном языке и когда его лучше не путать с другими турнирами.Читать дальше