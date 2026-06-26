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У Германии нет сухих матчей на ЧМ с 2014-го. Нойер пропустил в 9 играх подряд — это самая длинная серия сборной за 72 года

Сборная Германии пропускает на чемпионатах мира в 9 матчах подряд.

Источник: Спортс‘’

Немецкая команда играет вничью с Эквадором после 1-го тайма мата 3-го тура группового этапа ЧМ-2026. Спортс«» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

В последний раз Германия провела сухой матч на мундиале в финале ЧМ-2014 — тогда она обыграла Аргентину со счетом 1:0. С тех пор Мануэлю Нойеру забили в девяти играх подряд. Текущая серия Германии без сухих матчей на чемпионатах мира является самой длинной за последние 72 года.

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