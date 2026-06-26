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Судья Пенсо отменила пенальти в ворота Эквадора из-за фола Сане на Вите в начале атаки немцев

Сборная Германии была близка к тому, чтобы исполнить пенальти в игре с Эквадором в начале второго тайма.

Источник: Спортс‘’

На 46-й минуте матча ЧМ-2026 Хоэль Ордоньес сбил Кая Хавертца в своей штрафной площади.

Судья Тори Пенсо сперва назначила одиннадцатиметровый, но после консультации с видеоассистентом и изучения повтора решила изменить решение из-за того, что в начале атаки Лерой Сане сбил Педро Вите в центре поля.

Изображения: кадры из трансляции «Матч! Футбол 1».

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