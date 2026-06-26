Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. ЧМ-2026
2-й тайм
Кюрасао
0
:
Кот-д`Ивуар
2
Все коэффициенты
П1
100.00
X
12.70
П2
1.00
Футбол. ЧМ-2026
2-й тайм
Эквадор
2
:
Германия
1
Все коэффициенты
П1
1.18
X
9.94
П2
100.00
Футбол. ЧМ-2026
02:00
Япония
:
Швеция
Все коэффициенты
П1
2.06
X
3.40
П2
4.00
Футбол. ЧМ-2026
02:00
Тунис
:
Нидерланды
Все коэффициенты
П1
29.00
X
11.00
П2
1.12
Футбол. ЧМ-2026
05:00
Турция
:
США
Все коэффициенты
П1
4.00
X
4.30
П2
1.85
Футбол. ЧМ-2026
05:00
Парагвай
:
Австралия
Все коэффициенты
П1
2.66
X
2.30
П2
4.80

Не менее 5 футболистов пропали без вести после землетрясений в Венесуэле, в том числе 18-летний игрок сборной U20 и двое несовершеннолетних

Не менее пяти венесуэльских футболистов пропали без вести после землетрясений.

Вечером 24 июня в Венесуэле наблюдались подземные толчки магнитудой 7,2 и 7,5 — эти землетрясения стали сильнейшими в регионе за последние 126 лет. Известно как минимум о 164 погибших, более 1000 человек получили ранения — в настоящий момент продолжаются поисково-спасательные работы.

Федерация футбола Венесуэлы (FVF) опубликовала в своих соцсетях имена и фотографии футболистов, которые числятся пропавшими без вести — все они проживают в штате Ла-Гуайра, наиболее пострадавшем от стихийного бедствия.

В числе пропавших без вести оказался футболист сборной Венесуэлы U-20, 18-летний Йимверт Берротеран. Также упоминаются 16-летний Хосе Мануэль Пиментель Берриос, 12-летний Майнелл Рондон и несколько игроков в пляжный футбол. Еще несколько футболистов, числившихся пропавшими, были найдены живыми.