Не менее 5 футболистов пропали без вести после землетрясений в Венесуэле, в том числе 18-летний игрок сборной U20 и двое несовершеннолетних

Вечером 24 июня в Венесуэле наблюдались подземные толчки магнитудой 7,2 и 7,5 — эти землетрясения стали сильнейшими в регионе за последние 126 лет. Известно как минимум о 164 погибших, более 1000 человек получили ранения — в настоящий момент продолжаются поисково-спасательные работы.
Федерация футбола Венесуэлы (FVF) опубликовала в своих соцсетях имена и фотографии футболистов, которые числятся пропавшими без вести — все они проживают в штате Ла-Гуайра, наиболее пострадавшем от стихийного бедствия.
В числе пропавших без вести оказался футболист сборной Венесуэлы U-20, 18-летний Йимверт Берротеран. Также упоминаются 16-летний Хосе Мануэль Пиментель Берриос, 12-летний Майнелл Рондон и несколько игроков в пляжный футбол. Еще несколько футболистов, числившихся пропавшими, были найдены живыми.