Не менее 5 футболистов пропали без вести после землетрясений в Венесуэле, в том числе 18-летний игрок сборной U20 и двое несовершеннолетних

Вечером 24 июня в Венесуэле наблюдались подземные толчки магнитудой 7,2 и 7,5 — эти землетрясения стали сильнейшими в регионе за последние 126 лет. Известно как минимум о 164 погибших, более 1000 человек получили ранения — в настоящий момент продолжаются поисково-спасательные работы.