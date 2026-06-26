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Капелло поддержал кандидатуру Конте на пост тренера Италии: «Манчини ушел в Саудовскую Аравию три года назад. События слишком свежи, чтобы о них забыть»

Фабио Капелло выбрал Антонио Конте в споре с Роберто Манчини за пост тренера сборной Италии.

«Конте — тренер, который оказывает мгновенное влияние: на игроков, на результаты. Он крайне редко ошибается, когда начинает новый проект. Нашему футболу сейчас нужна настоящая встряска. Я бы сказал — хорошая шоковая терапия. И кто справится с этим лучше, чем Конте?» — заявил Капелло в интервью La Gazzetta dello Sport.

Экс-тренер сборной России считает, что решение Роберто Манчини покинуть сборную Италии ради работы со сборной Саудовской Аравии в 2023 году теперь играет против него.

«Он ужинал с президентом Федерации футбола Италии Габриэле Гравина, а уже через неделю сообщил ему, что принял предложение сборной Саудовской Аравии. Это произошло всего три года назад. Эти события слишком свежи, чтобы о них забыть или просто оставить в прошлом», — добавил Капелло.