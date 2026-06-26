Капелло поддержал кандидатуру Конте на пост тренера Италии: «Манчини ушел в Саудовскую Аравию три года назад. События слишком свежи, чтобы о них забыть»

«Он ужинал с президентом Федерации футбола Италии Габриэле Гравина, а уже через неделю сообщил ему, что принял предложение сборной Саудовской Аравии. Это произошло всего три года назад. Эти события слишком свежи, чтобы о них забыть или просто оставить в прошлом», — добавил Капелло.