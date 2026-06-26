Результаты группы E на чемпионате мира по футболу 2026

Команды, занявшие первые два места в группе, выходят в плей-офф и продолжат выступления на стадии 1/16 финала. Шансы на выход в плей-офф есть и у третьего места: чтобы пробиться в 1/16 финала, команде нужно попасть в топ-8 среди всех третьих мест в 12 группах ЧМ-2026.
Расписание и результаты матчей группы E.
Первый тур.
Германия — Кюрасао — 7:1.
Кот-д`Ивуар — Эквадор — 1:0.
Второй тур.
Германия — Кот-д`Ивуар — 2:1.
Эквадор — Кюрасао — 0:0.
Третий тур.
Эквадор — Германия — 2:1.
Кюрасао — Кот-д’Ивуар — 0:2.
Примечание: время начала матчей — московское.
Таблица группы E.
Германия — 6 очков.
Кот-д`Ивуар — 6 очков.
Эквадор — 4 очка.
Кюрасао — 1 очко.