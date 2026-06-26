Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. ЧМ-2026
02:00
Япония
:
Швеция
Все коэффициенты
П1
2.25
X
3.45
П2
3.61
Футбол. ЧМ-2026
02:00
Тунис
:
Нидерланды
Все коэффициенты
П1
29.00
X
11.00
П2
1.11
Футбол. ЧМ-2026
05:00
Турция
:
США
Все коэффициенты
П1
4.00
X
4.30
П2
1.85
Футбол. ЧМ-2026
05:00
Парагвай
:
Австралия
Все коэффициенты
П1
2.66
X
2.30
П2
4.80
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Кюрасао
0
:
Кот-д`Ивуар
2
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Эквадор
2
:
Германия
1
П1
X
П2

Результаты группы E на чемпионате мира по футболу 2026

В группе E на чемпионате мира по футболу 2026 года, который проходит в Мексике, США и Канаде, играют сборные Германии, Кюрасао, Кот-д`Ивуара и Эквадора.

Команды, занявшие первые два места в группе, выходят в плей-офф и продолжат выступления на стадии 1/16 финала. Шансы на выход в плей-офф есть и у третьего места: чтобы пробиться в 1/16 финала, команде нужно попасть в топ-8 среди всех третьих мест в 12 группах ЧМ-2026.

Расписание и результаты матчей группы E.

Первый тур.

Германия — Кюрасао — 7:1.

Кот-д`Ивуар — Эквадор — 1:0.

Второй тур.

Германия — Кот-д`Ивуар — 2:1.

Эквадор — Кюрасао — 0:0.

Третий тур.

Эквадор — Германия — 2:1.

Кюрасао — Кот-д’Ивуар — 0:2.

Примечание: время начала матчей — московское.

Таблица группы E.

Германия — 6 очков.

Кот-д`Ивуар — 6 очков.

Эквадор — 4 очка.

Кюрасао — 1 очко.