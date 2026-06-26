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Мяч, которым Марадона забил «рукой Бога» на ЧМ-1986, выставят на аукцион. Стартовая цена — 2,5 млн долларов

Мяч, которым Диего Марадона забил «рукой Бога», будет выставлен на аукцион.

Источник: Спортс‘’

В 1986 году Аргентина обыграла Англию в четвертьфинале чемпионата мира со счетом 2:1. Марадона забил оба гола, первый из них — рукой. После матча аргентинец заявил, что гол отчасти был забит «рукой Бога».

Как сообщает Reuters со ссылкой на Heritage Auctions, стартовая цена составит 2,5 миллиона долларов. В аукционном доме считают, что за этот лот можно выручить порядка 9,2 млн долларов — за такую сумму в 2022 году была продана футболка Марадоны, в которой он играл в том же матче.

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