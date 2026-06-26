Футболиста Жиркова отстранили на 60 дней за драку в любительском матче

Ранее сообщалось, что Жирков, выступая за команду «Новая Рига», подрался во время субботнего матча против «Медила». На второй добавленной к основному времени минуте футболист команды соперника ударил Жиркова по ногам сзади, после чего бывший защитник сборной России поднялся и ударил обидчика по лицу. Завязалась потасовка с участием футболистов обеих команд. По итогам инцидента Жирков получил красную карточку. При этом в той игре он забил гол, а его команда одержала победу со счетом 2:1.