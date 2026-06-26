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Футболиста Жиркова отстранили на 60 дней за драку в любительском матче

МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Бывший защитник сборной России Юрий Жирков получил дисквалификацию на срок в 60 дней и денежный штраф за драку в матче любительской футбольной лиги AFL.

Источник: РИА Новости Спорт

Ранее сообщалось, что Жирков, выступая за команду «Новая Рига», подрался во время субботнего матча против «Медила». На второй добавленной к основному времени минуте футболист команды соперника ударил Жиркова по ногам сзади, после чего бывший защитник сборной России поднялся и ударил обидчика по лицу. Завязалась потасовка с участием футболистов обеих команд. По итогам инцидента Жирков получил красную карточку. При этом в той игре он забил гол, а его команда одержала победу со счетом 2:1.

Как сообщается на странице контрольно-дисциплинарного комитета (КДК) и экспертно-судейской комиссии (ЭСК) AFL в соцсети «Вконтакте», Жирков отстранен на 60 дней от всех турниров под эгидой лиги и оштрафован на 6 тысяч рублей.

Жиркову 42 года, он является пятикратным чемпионом России, шестикратным обладателем Кубка и Суперкубка страны вместе с московским ЦСКА и петербургским «Зенитом», а также победителем Кубка УЕФА в составе армейцев. С лондонским «Челси» Жирков выигрывал чемпионат и Кубок Англии. Также за время игровой карьеры выступал за московское «Динамо» с 2013 по 2015 год.

В составе сборной России Жирков стал бронзовым призером Евро‑2008. В феврале 2023 года он завершил карьеру футболиста. С января по июнь экс-защитник входил в тренерский штаб Ролана Гусева в «Динамо».