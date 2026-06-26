Тренер Кот-д’Ивуара Фаэ о выходе в плей-офф ЧМ: «Гордость — первое слово, приходящее на ум. Страна может праздновать, она этого заслуживает»

Мы счастливы и гордимся, но мы смотрим в будущее. Мы планируем как следует отдохнуть перед нашим следующим матчем. Кот-д’Ивуар заслуживает этого, может наслаждаться этим и праздновать сегодня. Пусть они продолжают нас поддерживать, чтобы мы смогли пройти как можно дальше", — сказал Фаэ.