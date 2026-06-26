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Тренер Кот-д’Ивуара Фаэ о выходе в плей-офф ЧМ: «Гордость — первое слово, приходящее на ум. Страна может праздновать, она этого заслуживает»

Главный тренер сборной Кот-д’Ивуара Эмерс Фаэ поделился эмоциями после первого в истории выхода в плей-офф ЧМ-2026.

Ивуарийцы со второго места вышли из группы E, набрав 6 очков в трех матчах и уступив Германии по личным встречам при равенстве набранных баллов. В последнем туре группового этапа Кот-д’Ивуар обыграл Кюрасао (2:0).

"Гордость — первое слово, которое приходит на ум. Мы знали, что мы способны [выйти из группы], но также мы понимали, что это будет сложно. И мы сделали это. Более того, мы финишировали вторыми.

Мы счастливы и гордимся, но мы смотрим в будущее. Мы планируем как следует отдохнуть перед нашим следующим матчем. Кот-д’Ивуар заслуживает этого, может наслаждаться этим и праздновать сегодня. Пусть они продолжают нас поддерживать, чтобы мы смогли пройти как можно дальше", — сказал Фаэ.