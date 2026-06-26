Канада одобрила лишь 41% заявок на визы от болельщиков из 160+ стран на период ЧМ-2026. Гражданам Ганы разрешали въезд в 11% случаев, из Сирии, Уганды и Шри-Ланки не пустили никого

Как сообщает CTV News со ссылкой на Службу иммиграции, беженцев и гражданства Канады (IRCC), в период с ноября 2025 года по март 2026-го больше всего заявок на разрешение на въезд поступило из Ганы — всего граждане этой страны подали не менее 1725 заявлений на получение визы, но канадские власти одобрили менее 11% от этого количества. При этом гражданам Колумбии въезд разрешали в 69% из 1630 случаев, несмотря на то, что сборная этой страны не провела на территории Канады ни одного матча группового этапа турнира.