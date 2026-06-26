Канада одобрила лишь 41% заявок на визы от болельщиков из 160+ стран на период ЧМ-2026. Гражданам Ганы разрешали въезд в 11% случаев, из Сирии, Уганды и Шри-Ланки не пустили никого

Как сообщает CTV News со ссылкой на Службу иммиграции, беженцев и гражданства Канады (IRCC), в период с ноября 2025 года по март 2026-го больше всего заявок на разрешение на въезд поступило из Ганы — всего граждане этой страны подали не менее 1725 заявлений на получение визы, но канадские власти одобрили менее 11% от этого количества. При этом гражданам Колумбии въезд разрешали в 69% из 1630 случаев, несмотря на то, что сборная этой страны не провела на территории Канады ни одного матча группового этапа турнира.
Всего за указанный период Канада обработала около 17 000 заявок болельщиков более чем из 160 стран — в общей сложности процент одобрения составил 41%.
Также подчеркивается, что гражданам стран, которым требуется электронная виза (ETA) разрешали въезд в Канаду в 96% случаев, при этом для стран, чьим гражданам необходима бумажная виза, доля одобренных заявок составила лишь 32%. Болельщикам из некоторых стран — например, Сирии, Уганды и Шри-Ланки — не одобрили ни одной заявки, при этом граждане таких государств, как Австралия, Германия, Хорватия и Новая Зеландия получали одобрения в 100% случаев.
Отмечается, что данные IRCC не включают граждан США, которым для въезда в Канаду не требуются никакие визы, а также иностранных граждан, въехавших в страну по уже действующим визам.