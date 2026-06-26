Нагельсманн после 1:2 с Эквадором: «После гола Германия допускала самоубийственные позиционные ошибки. Ни о ком нельзя сказать, что он не выложился — хватит нести эту чушь»

— Пожалуйста, прекратите нести эту чушь, честное слово. Разве игроки не хотели отдать все силы? Конечно, мы делали не такие замены, какие могли бы сделать, когда нам отчаянно нужен еще один гол. Но ни об одном игроке нельзя сказать, что он не выложился, по-моему, это слишком поверхностно.