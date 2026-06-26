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Нагельсманн после 1:2 с Эквадором: «После гола Германия допускала самоубийственные позиционные ошибки. Ни о ком нельзя сказать, что он не выложился — хватит нести эту чушь»

Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсманн в резкой форме высказался после поражения от Эквадора в 3-м туре группового этапа ЧМ-2026 (1:2).

— Что нужно улучшить?

— Многое, но я не собираюсь обсуждать это с вами. К сожалению, сразу после забитого гола мы начали допускать самоубийственные позиционные ошибки, и нам пришлось нелегко.

Мы намеренно сделали много замен, вы могли видеть, что некоторые игроки устали. Никого нельзя винить за то, что в итоге игра шла немного медленнее, и все занимало больше времени. Мы доверяем каждому игроку в команде, и мы должны дать им шанс себя проявить.

— Можно ли сказать, что команда не приложила последнее усилие из-за досрочного выхода из группы?

— Пожалуйста, прекратите нести эту чушь, честное слово. Разве игроки не хотели отдать все силы? Конечно, мы делали не такие замены, какие могли бы сделать, когда нам отчаянно нужен еще один гол. Но ни об одном игроке нельзя сказать, что он не выложился, по-моему, это слишком поверхностно.

Они играли на пределе возможностей, а у нас не было реальной структуры в обращении с мячом и реальной отдачи, — сказал Нагельсманн в интервью Magenta TV.