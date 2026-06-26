Мастури из «Динамо» Махачкала забил Нидерландам в 3-м туре ЧМ-2026 — головой с углового. Это второй гол Туниса на турнире при 12 пропущенных

На 54-й минуте Мастури головой замкнул подачу с углового.
Это второй гол сборной Туниса на турнире. Команда пропустила 12 мячей — 1:5 со Швецией, 0:4 с Японией и еще три мяча от Нидерландов.
Нападающий махачкалинского «Динамо» и сборной Туниса Хазем Мастури забил гол в игре с Нидерландами в 3-м туре ЧМ-2026 (1:3, второй тайм).
На 54-й минуте Мастури головой замкнул подачу с углового.
Это второй гол сборной Туниса на турнире. Команда пропустила 12 мячей — 1:5 со Швецией, 0:4 с Японией и еще три мяча от Нидерландов.