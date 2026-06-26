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Касерес, Энсисо, Суттар и Вольпато — в стартовых составах Парагвая и Австралии на матч ЧМ-2026

Сборные Парагвая и Австралии встретятся в 3-м туре группового этапа ЧМ-2026.

Источник: Спортс‘’

В стартовом составе южноамериканской команды выйдут:

— вратарь: Орландо Хиль;

— защита: Густаво Веласкес, Омар Альдерете, Хуан Касерес, Густаво Гомес, Александро Майдана;

— полузащита: Диего Гомес, Андрес Кубас, Матиас Галарса;

— атака: Хулио Энсисо, Габриэль Авалос.

За Австралию сыграют:

— вратарь: Патрик Бич;

— защита: Алессандро Чиркати, Джордан Бос, Азиз Бехич, Харри Суттар, Лукас Херрингтон;

— полузащита: Коннор Меткалф, Эйден О`Нил, Джексон Ирвайн;

— атака: Нестори Иранкунда, Кристиан Вольпато.