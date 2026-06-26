Касерес, Энсисо, Суттар и Вольпато — в стартовых составах Парагвая и Австралии на матч ЧМ-2026

В стартовом составе южноамериканской команды выйдут:
— вратарь: Орландо Хиль;
— защита: Густаво Веласкес, Омар Альдерете, Хуан Касерес, Густаво Гомес, Александро Майдана;
— полузащита: Диего Гомес, Андрес Кубас, Матиас Галарса;
— атака: Хулио Энсисо, Габриэль Авалос.
За Австралию сыграют:
— вратарь: Патрик Бич;
— защита: Алессандро Чиркати, Джордан Бос, Азиз Бехич, Харри Суттар, Лукас Херрингтон;
— полузащита: Коннор Меткалф, Эйден О`Нил, Джексон Ирвайн;
— атака: Нестори Иранкунда, Кристиан Вольпато.