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Тренер Кот-д’Ивуара о словах Швайнштайгера про команду: «Это можно назвать расизмом, я разочаровался в нем, как в человеке. Надеюсь, это лишь неудачно высказывание, а не отражение его взглядов»

Главный тренер сборной Кот-д’Ивуара Эмерс Фаэ прокомментировал высказывания Бастиана Швайнштайгера об игре команды.

Ранее экс-хавбек «Баварии» и сборной Германии заявил, что Кот-д’Ивуар играет в «африканский футбол, немного дикий».

"Бастиан Швайнштайгер был очень хорошим игроком. Мне всегда нравилось, как он действовал в полузащите и насколько хорошо понимал футбол. Но когда я услышал его слова, то разочаровался в нем, как в человеке.

Странно, что он мог сказать такое. Если называть вещи своими именами, это можно назвать расизмом.

Я с ним не согласен, но ничего не могу изменить — остается лишь работать в существующих условиях. Все, что я могу сделать, — это показать на поле, что африканские команды — это не только физическая мощь, но и высокий технический и тактический уровень.

Я могу лишь надеяться, что это было неудачно сформулированное высказывание, а не отражение его настоящих взглядов. Если же он действительно так считает, то это его право", — сказал Фаэ.