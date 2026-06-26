Клопп о паузах на водопой на ЧМ: «Не нужно 2,5 минуты, чтобы попить. Но для немолодого меня перерывы подходят для похода в туалет»

— Да, мне бы хотелось иметь паузы на водопой, когда я работал, а также другие нововведения — такие, как технология определения пересечения мяча линии ворот, которая прижилась, когда мы уже проиграли финал (против «Челси» в Кубке английской лиги в 2024 году — Спортс«“). Это было бы полезно.