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Клопп о паузах на водопой на ЧМ: «Не нужно 2,5 минуты, чтобы попить. Но для немолодого меня перерывы подходят для похода в туалет»

Бывший главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился мыслями о паузах на водопой на ЧМ-2026.

Источник: Спортс‘’

— На эту тему идут дискуссии. Если на улице 30−40 градусов, то паузы необходимы.

Не думаю, что есть проблема с пауза. Есть проблема с их продолжительностью и с тем, что делает телевидение или ФИФА во время перерывов.

Да, ритм нарушается, но в футболе в целом ритм нарушается часто из-за травм или чего-то еще. Если на улице очень жарко, то перерыв полезен для игроков.

— А нужен ли он тренерам?

— Да, мне бы хотелось иметь паузы на водопой, когда я работал, а также другие нововведения — такие, как технология определения пересечения мяча линии ворот, которая прижилась, когда мы уже проиграли финал (против «Челси» в Кубке английской лиги в 2024 году — Спортс«“). Это было бы полезно.

Паузы слишком долгие. Не нужно две с половиной минуты, чтобы попить.

На стадионе это еще ощущается нормально, потому что есть развлечения. А дома перед телевизором с рекламой — гораздо меньше.

Но для меня — человека уже немолодого возраста — они вполне подходят для похода в туалет: 45 минут в моем возрасте — это целая вечность, — сказал Юрген Клопп.