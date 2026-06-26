Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. ЧМ-2026
1-й тайм
Турция
0
:
США
0
Все коэффициенты
П1
3.70
X
3.76
П2
3.65
Футбол. ЧМ-2026
1-й тайм
Парагвай
0
:
Австралия
0
Все коэффициенты
П1
3.40
X
1.92
П2
5.10
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Япония
1
:
Швеция
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Тунис
1
:
Нидерланды
3
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Кюрасао
0
:
Кот-д`Ивуар
2
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Эквадор
2
:
Германия
1
П1
X
П2

«Челси» интересуется Рамоном из «Комо». У «Реала» есть право обратного выкупа защитника

«Челси» в поиске центрального защитника обратил внимание на Хакобо Рамона из «Комо».

Год назад 21-летний воспитанник «Реала» перешел в итальянский клуб за 2,5 млн евро, при этом «Мадрид» получил право обратного выкупа, а также заработает 50% с будущей перепродажи испанца.

В 32 матчах минувшего сезона Серии А на счету Рамона 2 гола.