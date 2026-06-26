«Челси» интересуется Рамоном из «Комо». У «Реала» есть право обратного выкупа защитника

Год назад 21-летний воспитанник «Реала» перешел в итальянский клуб за 2,5 млн евро, при этом «Мадрид» получил право обратного выкупа, а также заработает 50% с будущей перепродажи испанца.
В 32 матчах минувшего сезона Серии А на счету Рамона 2 гола.
«Челси» в поиске центрального защитника обратил внимание на Хакобо Рамона из «Комо».
Год назад 21-летний воспитанник «Реала» перешел в итальянский клуб за 2,5 млн евро, при этом «Мадрид» получил право обратного выкупа, а также заработает 50% с будущей перепродажи испанца.
В 32 матчах минувшего сезона Серии А на счету Рамона 2 гола.