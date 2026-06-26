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Установлен рекорд ЧМ по общей посещаемости — 3,6 млн зрителей. ЧМ-1994 посетили 3,5 млн болельщиков — тогда играли 24 команды, было 52 матча

Обновлен рекорд чемпионатов мира по общей посещаемости.

Источник: Спортс‘’

Матчи чемпионата мира-2026 посетили в общей сложности 3 605 357 зрителей. Объявление было сделано на стадионе по ходу игры между сборными Эквадора и Германии (2:1).

Предыдущий рекорд принадлежал чемпионату мира в 1994 году, который также проходил в США. Тогда игры турнира посетили 3 587 538 болельщиков.

Ожидается, что заполняемость стадионов на турнире станет самой высокой за всю историю чемпионатов мира — 99,7%.

Добавим, что на ЧМ-1994 участвовали 24 сборные, а матчей было сыграно 52. На ЧМ-2026 играют 48 команд, а сыграно будет 104 матча.