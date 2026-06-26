Куман о матче Нидерландов с Марокко в Монтеррее: «Если будет жарко, мы должны это принять»

«Мы надеялись на хорошее начало — так и случилось (“оранжевые” забили дважды за 7 минут — Спортс»). Но после этого многое пошло не так. При переходе в оборону несколько раз мы сыграли не лучшим образом. Во второй половине первого тайма и в первой половине второго мы тоже действовали не очень удачно. Но потом, когда мы немного увеличили темп, проблем не возникало.