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Куман о матче Нидерландов с Марокко в Монтеррее: «Если будет жарко, мы должны это принять»

Тренер сборной Нидерландов Роналд Куман высказался в преддверии матча 1/16 финала ЧМ-2026 с Марокко.

Сегодня «оранжевые» в 3-м туре группового этапа обыграли Тунис (3:1).

«Мы надеялись на хорошее начало — так и случилось (“оранжевые” забили дважды за 7 минут — Спортс»). Но после этого многое пошло не так. При переходе в оборону несколько раз мы сыграли не лучшим образом. Во второй половине первого тайма и в первой половине второго мы тоже действовали не очень удачно. Но потом, когда мы немного увеличили темп, проблем не возникало.

Встречаемся [в плей-офф] с Марокко? Отлично. А то, что придется играть в Монтеррее… Если будет жарко, ладно. Мы должны это принять", — сказал Куман.