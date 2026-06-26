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Павлюченко о возможной ничьей Австрии и Алжира на ЧМ, выгодной обеим командам: «Это нормально. В нашей лиге у меня такое случалось — не сдача или покупка, а просто ничеечка»

Бывший форвард «Спартака», «Локомотива» и сборной России Роман Павлюченко высказался о возможной ничьей в матче ЧМ-2026 между Алжиром и Австрией.

Источник: Спортс‘’

После двух матчей у обеих команд по 3 очка. Австрия идет на втором месте в группе J за счет разницы мячей, Алжир — на третьем. Очная встреча состоится 28 июня в 05:00 по московскому времени.

— На чемпионате мира Алжир и Австрия могут сыграть вничью, что позволит и тем, и другим выйти из группы J.

— Можно договориться сыграть и 5:5, и 6:6. Поиграть на голы. Внутри нашего чемпионата у меня такое случалось: это не было сдачей или покупкой, а просто договаривались сыграть вничеечку, чтобы остаться в Премьер‑лиге.

С какой командой это было, не скажу. Тогда это было не Премьер‑лигой, а Высшей лигой, когда я делал свои первые шаги там (смеется). Я считаю, это нормально, — сказал Павлюченко.

Отметим, что Павлюченко дебютировал в Высшей лиге в 2000 году в составе «Ротора».