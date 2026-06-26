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Швайнштайгер о поражении Германии от Эквадора: «Я ждал больше доминирования. Мы уже не на мировом уровне. Испытываем трудности против команд, которые сильных в единоборствах»

Бывший полузащитник сборной Германии Бастиан Швайнштайгер остался недоволен поражением команды от Эквадора (1:2) в третьем туре ЧМ-2026.

Источник: Спортс‘’

"Я ждал большего от команды. Ждал больше конкретики при игре с мячом, больше доминирования. Мы уже не на мировом уровне. Но и не сказать, что плохи. Мы на уровне.

Но мы испытываем трудности против команд, которые сильны в единоборствах, технически хороши, хорошо работают без мяча и хорошо защищаются.

Когда физически уступаешь сопернику, нужно играть более конкретно. В этом плане определенно есть над чем поработать", — заявил Бастиан Швайнштайгер.

Эквадор додавил Германию и вышел в плей-офф! Вот это развязка.