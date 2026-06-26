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Тренер Туниса о 3 поражениях в 3 матчах на ЧМ-2026: «Мы не были на уровне, достойном этого турнира. У нас была очень сложная группа с хорошими командами»

Главный тренер сборной Туниса Эрве Ренар высказался о неудачном выступлении команды на ЧМ-2026.

Источник: Спортс‘’

Африканская команда проиграла все 3 матча в группе, уступив Швеции (1:5), Японии (0:4) и Нидерландам (1:3).

57-летний Ренар возглавил команду уже по ходу турнира, сменив Сабри Лямуши после поражения от шведов.

"Очевидно, что мы не были на уровне, достойном этого турнира. Это большой турнир с очень хорошими командами, особенно в нашей группе. У нас была очень сложная группа.

Я уже пообщался с игроками и поблагодарил их за усилия. Но было непросто справиться с такой психологической ситуацией, в которой мы оказались. Особенно когда играешь против очень сильной команды на потрясающем стадионе, а трибуны заполнены болельщиками в оранжевом", — сказал Ренар после матча с нидерландцами.