Тренер Туниса о 3 поражениях в 3 матчах на ЧМ-2026: «Мы не были на уровне, достойном этого турнира. У нас была очень сложная группа с хорошими командами»

Я уже пообщался с игроками и поблагодарил их за усилия. Но было непросто справиться с такой психологической ситуацией, в которой мы оказались. Особенно когда играешь против очень сильной команды на потрясающем стадионе, а трибуны заполнены болельщиками в оранжевом", — сказал Ренар после матча с нидерландцами.