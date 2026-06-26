Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Турция
0
:
США
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Парагвай
0
:
Австралия
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Япония
1
:
Швеция
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Тунис
1
:
Нидерланды
3
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Кюрасао
0
:
Кот-д`Ивуар
2
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Эквадор
2
:
Германия
1
П1
X
П2

Тренер Японии: «Раньше мы были легким соперником для Бразилии. В последней игре с ней доказали, что это не так. Надеемся на победу»

Тренер сборной Японии Хадзиме Мориясу высказался в преддверии матча 1/16 финала ЧМ-2026 с Бразилией, который пройдет 29 июня.

Источник: Спортс‘’

"Это будет очень хороший опыт — снова сыграть против Бразилии. Верим, что у нас есть шанс, что можем пройти дальше. Будем к этому готовиться.

Мы провели товарищеский матч в Японии [в октябре 2025-го] и победили их (3:2). Возможно, из-за этого они еще больше мотивированы. У нас будет шанс сыграть снова. Ждем этого.

Раньше для Бразилии Япония была легким соперником. В последней игре мы доказали, что это не так. Это был большой шаг вперед для нас, поскольку Бразилия — одна из лучших команд мира.

В футболе не знаешь, что произойдет, надеемся на победу. Многие бразильцы работали в Японии, мы очень благодарны им. Уверен, эти люди рады видеть, как далеко мы продвинулись", — сказал Мориясу.