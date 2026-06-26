Тренер Японии: «Раньше мы были легким соперником для Бразилии. В последней игре с ней доказали, что это не так. Надеемся на победу»

"Это будет очень хороший опыт — снова сыграть против Бразилии. Верим, что у нас есть шанс, что можем пройти дальше. Будем к этому готовиться.
Мы провели товарищеский матч в Японии [в октябре 2025-го] и победили их (3:2). Возможно, из-за этого они еще больше мотивированы. У нас будет шанс сыграть снова. Ждем этого.
Раньше для Бразилии Япония была легким соперником. В последней игре мы доказали, что это не так. Это был большой шаг вперед для нас, поскольку Бразилия — одна из лучших команд мира.
В футболе не знаешь, что произойдет, надеемся на победу. Многие бразильцы работали в Японии, мы очень благодарны им. Уверен, эти люди рады видеть, как далеко мы продвинулись", — сказал Мориясу.