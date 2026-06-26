Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Турция
0
:
США
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Парагвай
0
:
Австралия
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Япония
1
:
Швеция
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Тунис
1
:
Нидерланды
3
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Кюрасао
0
:
Кот-д`Ивуар
2
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Эквадор
2
:
Германия
1
П1
X
П2

США выиграли группу D, Австралия стала 2-й и вышла в плей-офф, Парагвай занял 3-е место, Турция — 4-е

Сборная США стала первой в группе D на домашнем ЧМ-2026.

Источник: Спортс‘’

Команда тренера Маурисио Почеттино набрала 6 очков в 3 матчах (2 победы, 1 поражение). В третьем туре американцы уступили Турции (2:3).

Второе место в группе заняла сборная Австралии, также вышедшая в плей-офф. У команды 4 очка в 3 матчах (1 победа, 1 ничья, 1 поражение).

Третьей стала команда Парагвая, которая тоже записала на свой счет 4 балла в 3 играх (1 победа, 1 ничья, 1 поражение), но у них хуже разница голов по сравнению с Австралией. В третьем туре команды сыграли вничью 0:0.

Сборная Турции расположилась на четвертой строчке, набрав 3 очка в 3 матчах (1 победа, 2 поражения).

Таблицы ЧМ-2026.