США выиграли группу D, Австралия стала 2-й и вышла в плей-офф, Парагвай занял 3-е место, Турция — 4-е

Команда тренера Маурисио Почеттино набрала 6 очков в 3 матчах (2 победы, 1 поражение). В третьем туре американцы уступили Турции (2:3).
Второе место в группе заняла сборная Австралии, также вышедшая в плей-офф. У команды 4 очка в 3 матчах (1 победа, 1 ничья, 1 поражение).
Третьей стала команда Парагвая, которая тоже записала на свой счет 4 балла в 3 играх (1 победа, 1 ничья, 1 поражение), но у них хуже разница голов по сравнению с Австралией. В третьем туре команды сыграли вничью 0:0.
Сборная Турции расположилась на четвертой строчке, набрав 3 очка в 3 матчах (1 победа, 2 поражения).
Таблицы ЧМ-2026.