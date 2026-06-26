Сенегал — Ирак. Онлайн-трансляция начнется в 22:00

Игра пройдет на стадионе «БМО Филд» в Торонто.
Спортс" проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало — в 22:00 по московскому времени.
В прямом эфире игру можно посмотреть на Кинопоиске.
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Сборная Сенегала сыграет с командой Ирака в матче третьего тура ЧМ-2026.
Игра пройдет на стадионе «БМО Филд» в Торонто.
Спортс" проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало — в 22:00 по московскому времени.
В прямом эфире игру можно посмотреть на Кинопоиске.
Календарь ЧМ-2026.
Таблицы ЧМ-2026.
Статистика ЧМ-2026.