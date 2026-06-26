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Сенегал — Ирак. Онлайн-трансляция начнется в 22:00

Сборная Сенегала сыграет с командой Ирака в матче третьего тура ЧМ-2026.

Источник: Спортс‘’

Игра пройдет на стадионе «БМО Филд» в Торонто.

Спортс" проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало — в 22:00 по московскому времени.

В прямом эфире игру можно посмотреть на Кинопоиске.

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