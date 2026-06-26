Норвегия — Франция. Онлайн-трансляция начнется в 22:00

Матч пройдет в Бостоне на «Джиллетт Стэдиум».
Спортс" проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало — в 22:00 по московскому времени.
В прямом эфире игру покажет канал «Матч ТВ».
Календарь ЧМ-2026.
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Сборная Франции встретится с Норвегией в 3-м туре ЧМ-2026. Команды разыграют первое место в группе I.
Матч пройдет в Бостоне на «Джиллетт Стэдиум».
Спортс" проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало — в 22:00 по московскому времени.
В прямом эфире игру покажет канал «Матч ТВ».
Календарь ЧМ-2026.
Таблицы ЧМ-2026.
Статистика ЧМ-2026.