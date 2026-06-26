На КЧМ-2029 сыграют 48 клубов вместо 32, АПЛ получит больше квот. ФИФА договорилась с Ассоциацией европейских клубов о совместной организации турнира (Guardian)

ФИФА также ввела ограничение — не более 2 участников от одной страны. Это повлияло на квоту АПЛ. EFС хочет снять это ограничение, что позволит АПЛ увеличить представительство на турнире, так как в восьмерку сейчас входят «Арсенал», «Ливерпуль» и «Манчестер Сити».