Египет — Иран. Онлайн-трансляция начнется в 06:00

Матч пройдет в Сиэтле на стадионе «Люмен Филд».
Спортс" проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало — 27 июня в 06:00 по московскому времени.
Игру в прямом эфире покажет «Матч ТВ».
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Сборная Египта сыграет с командой Ирана в 3-м туре ЧМ-2026.
Матч пройдет в Сиэтле на стадионе «Люмен Филд».
Спортс" проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало — 27 июня в 06:00 по московскому времени.
Игру в прямом эфире покажет «Матч ТВ».
Календарь ЧМ-2026.
Таблицы ЧМ-2026.
Статистика ЧМ-2026.