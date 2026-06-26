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Фердинанд не выпускал бы Роналду в старте Португалии: «Мартинесу платят большие деньги — то, как ты объясняешь решения футболисту, определяет, как он их воспримет»

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд считает, что Криштиану Роналду не должен выходить в стартовом составе сборной Португалии.

Источник: Спортс‘’

Форвард сделал дубль в матче ЧМ-2026 против Узбекистана (5:0) после того, как остался без результативных действий в первой игре турнира с ДР Конго (1:1).

"Я бы не выпускал Роналду в стартовом составе в каждом матче.

Роберто Мартинесу платят большие деньги. То, как ты объясняешь такие решения футболисту, определяет, как он их воспримет.

Если не обсудить это с таким игроком, как Криштиану, зная его темперамент и характер, и если замените его на 70-й минуте, когда он уже забил дважды, то он оглянется и скажет: «Подожди минуту».

Если же сказать: «Послушай, мы говорим о продолжительном турнире. Нам нужно, чтобы ты был здоров и был в форме к шестой игре…». Тогда это должно сработать.

Думаю, что оставлять Криштиану на поле, когда выигрываешь со счетом 3:0, — это ошибка", — заявил Рио Фердинанд.