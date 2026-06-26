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Монтелла после 3:2 с США: «Турция играла за свою честь и не заслуживала вылета»

Тренер сборной Турции Винченцо Монтелла высказался после победы над США (3:2) в 3-м туре ЧМ-2026.

Источник: Спортс‘’

Турки лишились шансов на выход в плей-офф еще после второго тура.

"Радость всех нас на 98-й минуте показывает, как мы готовились последнюю неделю. Эта команда не заслуживала этого [вылета]! Это [победа] было здорово для президента и наших игроков. Все были на эмоциях, включая меня… Мы играли за свою честь, победа была важна. Мы добились успеха и довольны.

Я твердо убежден, что все вызванные нами — игроки основного состава! Мы пропустили на первой минуте, и если бы мы не были командой, которая знает, что делать, мы бы не смогли перевернуть игру. Мы показали это всем. Мы проявили этот дух и в первых двух матчах, но иногда в футболе просто не получается!

Наши игроки не заслужили таких нападок! Пора вставать на ноги", — сказал Монтелла.