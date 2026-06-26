Монтелла после 3:2 с США: «Турция играла за свою честь и не заслуживала вылета»

Я твердо убежден, что все вызванные нами — игроки основного состава! Мы пропустили на первой минуте, и если бы мы не были командой, которая знает, что делать, мы бы не смогли перевернуть игру. Мы показали это всем. Мы проявили этот дух и в первых двух матчах, но иногда в футболе просто не получается!