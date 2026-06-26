Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Турция
3
:
США
2
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Парагвай
0
:
Австралия
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Япония
1
:
Швеция
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Тунис
1
:
Нидерланды
3
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Кюрасао
0
:
Кот-д`Ивуар
2
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Эквадор
2
:
Германия
1
П1
X
П2

Суарес о Месси на ЧМ-2026: «Многие предполагали, что он стареет. Но у Лео по-прежнему есть жажда быть лучшим. Матч против Австрии — подтверждение его силы духа»

Нападающий «Интер Майами» Луис Суарес поделился мнением об игре Лионеля Месси на ЧМ-2026.

Источник: Спортс‘’

Форвард сборной Аргентины забил 5 голов в 2 матчах турнира.

— Ожидали ли вы от Лео Месси такой игры на чемпионате мира?

— Я тренировался с ним некоторое время, и знаю, насколько хорошо он подготовился к чемпионату мира.

Многие предполагали, что он стареет. Но у Лео по-прежнему есть жажда быть лучшим, продолжать соревноваться.

Недавний матч [против Австрии] стал еще одним подтверждением его силы духа. Он не реализовал пенальти, но потом продолжил бороться.

Представьте, если бы незабитый пенальти на него повлиял, и вся Аргентина бы развалилась — это было бы признаком слабости команды.

Но Лео показал, что может подняться, продолжать бороться — и в итоге он забил два гола, — сказал Луис Суарес.