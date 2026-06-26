В Сиэтле прогнозируют плохую погоду над стадионом, где сыграют Иран и Египет: «Нельзя исключать грозы»

Заместитель климатолога штата Вашингтон Карин Бумбако заявила, что выпавшие осадки в последние две недели в Сиэлте были теплее и суше нормы. В прогнозе говорится, что погода вскоре сменится во всем штате, в том числе в принимающем матч городе.