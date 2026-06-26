В Сиэтле прогнозируют плохую погоду над стадионом, где сыграют Иран и Египет: «Нельзя исключать грозы»

Игра пройдет в ночь на 27 июня по московскому времени и начнется в 06:00 по московскому времени.
Заместитель климатолога штата Вашингтон Карин Бумбако заявила, что выпавшие осадки в последние две недели в Сиэлте были теплее и суше нормы. В прогнозе говорится, что погода вскоре сменится во всем штате, в том числе в принимающем матч городе.
«Нельзя исключать грозы над местом проведения мероприятия», — сообщается в оценке специалистов.
В прогнозе говорится о проливных дождях утром пятницы, которые утихнут, но не прекратятся в течение дня. Вероятность грозы в течение дня оценивается до 20%. Климатологи обещают осадки, прохладную погоду и порывы ветра до 11 метров в секунду.
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