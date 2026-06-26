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В Сиэтле прогнозируют плохую погоду над стадионом, где сыграют Иран и Египет: «Нельзя исключать грозы»

Существует вероятность грозы над стадионом в Сиэтле, где сыграют Иран и Египет в третьем туре ЧМ-2026.

Источник: Спортс‘’

Игра пройдет в ночь на 27 июня по московскому времени и начнется в 06:00 по московскому времени.

Заместитель климатолога штата Вашингтон Карин Бумбако заявила, что выпавшие осадки в последние две недели в Сиэлте были теплее и суше нормы. В прогнозе говорится, что погода вскоре сменится во всем штате, в том числе в принимающем матч городе.

«Нельзя исключать грозы над местом проведения мероприятия», — сообщается в оценке специалистов.

В прогнозе говорится о проливных дождях утром пятницы, которые утихнут, но не прекратятся в течение дня. Вероятность грозы в течение дня оценивается до 20%. Климатологи обещают осадки, прохладную погоду и порывы ветра до 11 метров в секунду.

Иран вновь попросил ФИФА отказаться от поддержки ЛГБТ* в матче с Египтом: «Церемонии или мероприятия этого движения не должны проводиться на стадионе или в игровом процессе».

ФИФА не запретит флаги ЛГБТ* в матче Ирана и Египта: «ЧМ-2026 — это инклюзивное мероприятие».