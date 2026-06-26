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Зинин о Галицком и Абрамовиче: «Разные миры. Сергей Николаевич строил “Краснодар” с нуля и внедрял свою философию»

Бывший спортивный директор «Краснодара» Алексей Зинин сравнил владельца «быков» Сергея Галицкого и экс-хозяина «Челси» Романа Абрамовича.

«Роман Аркадьевич купил “Челси” — большой клуб с мировой историей. Сергей Николаевич же строил свою историю, строил с нуля и на каждом этапе внедрял именно свою философию, не оглядываясь ни на что другое.

Это разные миры. Галицкий всегда любил придумывать нестандартные ходы, большой бизнес научил его, что не нужно вставать в общую очередь — ты должен сделать что-то свое, уникальное, чтобы очередь пришла к тебе.

У Сергея Николаевича было достаточно много специфичных футбольных убеждений, но очень крепко в них верил. Например, он настаивал, что при стандартах у своих ворот «Краснодар» должен оставлять впереди тройку нападающих. Однако «Краснодар» с того времени сильно изменился, и этого бы не было, не изменись в каких-то аспектах видение владельца клуба.

Нынешний «Краснодар» играет не в тот футбол, который строился изначально. Произошла эволюция. Осталась неизменной только сверхважная роль центра поля. Был период, когда в клуб пришел зарубежный тренер и «Краснодар» практически перестал использовать центр для построения атак. Знаю, что для Сергея Николаевича это была болезненная история — он считал, что игра команды обеднела«, — сказал Зинин, ныне спортивный директор “Родины”.