Зинин о Галицком и Абрамовиче: «Разные миры. Сергей Николаевич строил “Краснодар” с нуля и внедрял свою философию»

У Сергея Николаевича было достаточно много специфичных футбольных убеждений, но очень крепко в них верил. Например, он настаивал, что при стандартах у своих ворот «Краснодар» должен оставлять впереди тройку нападающих. Однако «Краснодар» с того времени сильно изменился, и этого бы не было, не изменись в каких-то аспектах видение владельца клуба.