Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Турция
3
:
США
2
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Парагвай
0
:
Австралия
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Япония
1
:
Швеция
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Тунис
1
:
Нидерланды
3
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Кюрасао
0
:
Кот-д`Ивуар
2
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Эквадор
2
:
Германия
1
П1
X
П2

Ибрагимович подколол ведущую после победы Эквадора: «У тебя тот же кондиционер для волос, что у их тренера?»

Златан Ибрагимович пошутил над ведущей Ребеккой Лоу в эфире Fox Sports после матча ЧМ-2026 Эквадор — Германия.

Источник: Спортс‘’

Команда тренера Себастьяна Беккасесе одержала победу со счетом 2:1 и пробилась в плей-офф.

"Я говорил перед игрой: используйте один момент — и вам улыбнется удача. Два момента — это уже чудо. И сегодня они получили и удачу, и чудо.

Но это не значит, что они провели плохой матч. Они сыграли невероятно. Когда выходишь играть только на победу, футбол становится совсем другим.

Ты больше рискуешь, чаще идешь вперед, больше атакуешь. Поэтому они и победили.

Но у меня есть вопрос к тебе, Ребекка…

Ты пользуешься тем же кондиционером для волос, что и тренер Эквадора? Он великолепно выглядит. После победы — особенно", — сказал Ибрагимович.

Творец сенсации Эквадора: злил Месси прикосновением, бесил всех еще пару дней назад — и обезумел от счастья сейчас.

Узнать больше по теме
Биография Златана Ибрагимовича: карьера и личная жизнь футболиста
Златан Ибрагимович — особенный в перечне выдаюшихся звезд футбола. Его уровень всегда был очевидно высоким, но очевидно не легендарным. С годами швед поменял все. И сегодня это один из лучших нападающих за всю историю. Биография Златана Ибрагимовича наполнена кучей клубов. И везде он стремился быть номером один.
Читать дальше