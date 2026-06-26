"Нет, нет. Без шансов. Я не отвечу на этот вопрос. Всем это нравится, поэтому вы втягиваете меня в эту ситуацию. Однако всем нравится — не моя работа. Это серьезная тема, и я даже не знаю, что уместно сказать.