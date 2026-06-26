Клопп отказался обсуждать слова Швайнштайгера про игру Кот-д’Ивуара: «Серьезная тема. Не знаю, что уместно сказать. Никто меня не спрашивал, но вы нашли момент — и вы немец, что удивительно»

Ранее экс-хавбек «Баварии» и сборной Германии заявил, что команда Кот-д’Ивуара играет в «африканский футбол, немного дикий».
Клопп прервал интервью, когда его спросили о высказывании Швайнштайгера.
"Нет, нет. Без шансов. Я не отвечу на этот вопрос. Всем это нравится, поэтому вы втягиваете меня в эту ситуацию. Однако всем нравится — не моя работа. Это серьезная тема, и я даже не знаю, что уместно сказать.
Для африканцев это одно, для других людей — другое. Это не для меня.
Слава Богу, подумал я, никто меня об этом не спрашивал, но вы нашли момент, и, что удивительно, вы немец, и это меня очень удивило", — ответил Юрген Клопп.