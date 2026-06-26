Нету о Роналду: «Слово “полагаться” очень громкое. Не думаю, что мы зависим от Криштиану. Но вероятность гола высока, если доставим ему мяч в штрафную»

Форвард сделал дубль в матче ЧМ-2026 против Узбекистана (5:0) после того, как остался без результативных действий в первой игре турнира с ДР Конго (1:1).
«Думаю, что Криштиану очень важен для нас. Но, полагаю, слово “полагаться” очень громкое.
Да, мы понимаем, что если доставим ему мяч в штрафную площадь, то очень высока вероятность, что он забьет гол.
Впрочем, безусловно, мы создаем голевые моменты для каждого нашего футболиста на поле. И это то, над чем мы работаем.
У нас есть свои схемы игры, у нас есть свой стиль игры. Не думаю, что мы зависим от Криштиану, но, конечно, у нас есть уверенность в нем", — заявил Педру Нету.
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