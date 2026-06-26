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Педри: «Только Месси может делать то, что он делает в своем возрасте. Он видит футбол на шаг вперед и знает, где нужно быть, чтобы забить гол»

Полузащитник сборной Испании и «Барселоны» Педри высказался про форварда сборной Аргентины Лионеля Месси.

Источник: Спортс‘’

"Мне посчастливилось играть и тренироваться с ним. Я получал от этого удовольствие и многому у него научился.

Даже если смотреть его игру по телевизору, то можно увидеть, что смотрит туда, где есть свободное пространство или где он сможет принять мяч в одиночку, потому что он настолько хорош, что превосходит всех остальных.

Он видит футбол на шаг вперед и знает, где нужно быть, чтобы забить гол.

То, что Месси делает в своем возрасте, может сделать только он", — сказал Педри в интервью DSports.

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