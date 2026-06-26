Луис Суарес: «Неуместно сравнивать Месси и Ямаля. Разные футболисты. Посмотрите, чего Лео добивается в своем возрасте. Будем надеяться, что Ламин достигнет хотя бы того же уровня»

— Ламин знает, что все внимание сосредоточено на нем.
Хотя есть прекрасные игроки, которые выделяются на чемпионате мира, но за Ламином следят многие. Он это знает и прекрасно берет на себя ответственность.
— Напоминает ли он вам Месси в начале его карьеры?
— Неуместно сравнивать. Это разные игроки. Да, у них есть левая нога, мастерство, но это разные футболисты.
Результаты говорят сами за себя. Посмотрите, чего Лео продолжает добиваться в своем возрасте.
Будем надеяться, что Ламин достигнет хотя бы того же уровня, — заявил Луис Суарес.
Суарес о Месси на ЧМ-2026: «Многие предполагали, что он стареет. Но у Лео по-прежнему есть жажда быть лучшим. Матч против Австрии — подтверждение его силы духа».