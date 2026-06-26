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Луис Суарес: «Неуместно сравнивать Месси и Ямаля. Разные футболисты. Посмотрите, чего Лео добивается в своем возрасте. Будем надеяться, что Ламин достигнет хотя бы того же уровня»

Нападающий «Интер Майами» Луис Суарес высказался о вингере сборной Испании Ламине Ямале и ответил на вопрос о сравнении его с Лионелем Месси.

Источник: Спортс‘’

— Ламин знает, что все внимание сосредоточено на нем.

Хотя есть прекрасные игроки, которые выделяются на чемпионате мира, но за Ламином следят многие. Он это знает и прекрасно берет на себя ответственность.

— Напоминает ли он вам Месси в начале его карьеры?

— Неуместно сравнивать. Это разные игроки. Да, у них есть левая нога, мастерство, но это разные футболисты.

Результаты говорят сами за себя. Посмотрите, чего Лео продолжает добиваться в своем возрасте.

Будем надеяться, что Ламин достигнет хотя бы того же уровня, — заявил Луис Суарес.

Суарес о Месси на ЧМ-2026: «Многие предполагали, что он стареет. Но у Лео по-прежнему есть жажда быть лучшим. Матч против Австрии — подтверждение его силы духа».

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