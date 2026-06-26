«Агент Дзюбы: “Артем бы точно помог “Спартаку” — в плане лидерских качеств и со спортивной точки зрения. Он всегда уважительно относился к клубу, ни одного плохого слова не сказал&

— Разговоров в любое трансферное окно всегда очень много. Есть слова Артема, который всегда максимально уважительно относился к «Спартаку». Этот клуб дал ему путь в большой футбол, Дзюба прошел там все ступени развития. Да, в какой-то момент обстоятельства сложились так, что пришлось уйти. Но, во-первых, мало кто знает подробности той истории, а во-вторых, ни одного плохого слова в сторону «Спартака» он не говорил. Историю с шарфом тоже стоит забыть — никаких намерений наступать на шарф у Дзюбы тогда не было и быть не могло, о чем уже неоднократно говорилось.