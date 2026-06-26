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«Агент Дзюбы: “Артем бы точно помог “Спартаку” — в плане лидерских качеств и со спортивной точки зрения. Он всегда уважительно относился к клубу, ни одного плохого слова не сказал&

Леонид Гольдман, агент нападающего Артема Дзюбы, ответил на вопрос о возможном переходе своего клиента в «Спартак».

37-летний футболист находится в статусе свободного агента после ухода из «Акрона».

— Разговоры о Дзюбе и «Спартаке» имеют под собой почву?

— Разговоров в любое трансферное окно всегда очень много. Есть слова Артема, который всегда максимально уважительно относился к «Спартаку». Этот клуб дал ему путь в большой футбол, Дзюба прошел там все ступени развития. Да, в какой-то момент обстоятельства сложились так, что пришлось уйти. Но, во-первых, мало кто знает подробности той истории, а во-вторых, ни одного плохого слова в сторону «Спартака» он не говорил. Историю с шарфом тоже стоит забыть — никаких намерений наступать на шарф у Дзюбы тогда не было и быть не могло, о чем уже неоднократно говорилось.

Как сказал спортивный директор «Спартака» Кахигао, посмотрим, что случится в будущем. Окно длинное. Поживем — увидим. Мое мнение: Артем бы точно помог «Спартаку» как с точки зрения своего опыта и лидерских качеств, так и со спортивной точки зрения с учетом того, что готов где-то помогать со скамейки и получать меньше игрового времени. Не говоря уже про медийную историю, маркетинг и коммерцию, — сказал Гольдман.