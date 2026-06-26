Месси начнет матч против Иордании на скамейке. Лаутаро и Альварес могут выйти в старте Аргентины (ESPN)

Отмечается, что во время тренировки изначально в стартовом составе был Нико Пас, но позже форвард «Интер Майми» заменил его в рамках одной из перестановок. Хулиан Альварес также вышел на поле вместо Лаутаро Мартинеса в еще одном атакующем варианте, опробованном Скалони.