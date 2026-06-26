Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. ЧМ-2026
22:00
Норвегия
:
Франция
Все коэффициенты
П1
5.00
X
5.00
П2
1.60
Футбол. ЧМ-2026
22:00
Сенегал
:
Ирак
Все коэффициенты
П1
1.24
X
7.31
П2
13.75
Футбол. ЧМ-2026
27.06
Кабо-Верде
:
Саудовская Аравия
Все коэффициенты
П1
2.75
X
3.35
П2
2.75
Футбол. ЧМ-2026
27.06
Уругвай
:
Испания
Все коэффициенты
П1
6.10
X
3.70
П2
1.70
Футбол. ЧМ-2026
27.06
Египет
:
Иран
Все коэффициенты
П1
2.51
X
2.61
П2
4.10
Футбол. ЧМ-2026
27.06
Новая Зеландия
:
Бельгия
Все коэффициенты
П1
16.00
X
8.50
П2
1.20

Месси начнет матч против Иордании на скамейке. Лаутаро и Альварес могут выйти в старте Аргентины (ESPN)

Лионель Месси начнет матч против Иордании на скамейке запасных, сообщает ESPN.

Источник: Спортс‘’

Сборная Аргентины сыграет с Иорданией в 3-м туре ЧМ-2026 28 июня (в 05:00) по московскому времени.

Аргентинцы ранее обыграли Алжир (3:0) и Австрию (2:0) благодаря пяти голам Месси. Учитывая, что команда лидирует в группе J, Лионель Скалони намерен дать игровое время тем, кто ранее провел на поле меньше времени.

Таким образом, Месси, как ожидается, останется в запасе.

Отмечается, что во время тренировки изначально в стартовом составе был Нико Пас, но позже форвард «Интер Майми» заменил его в рамках одной из перестановок. Хулиан Альварес также вышел на поле вместо Лаутаро Мартинеса в еще одном атакующем варианте, опробованном Скалони.

Тренер обычно не использует схему с двумя нападающими, но на части тренировки Лаутаро Мартинес и Хулиан Альварес оба играли в атаке. Чтобы выпустить Лаутаро, поле покинул полузащитник Эксекиель Паласиос.