Стример IShowSpeed о Месси: «Он хороший игрок, но по скиллам и моей аналитике, Роналду лучше»

Американец — фанат 41-летнего португальца. Он едва не расплакался после гола Криштиану в матче против Узбекистана на ЧМ-2026.
«У всех есть объективное мнение: Месси или Роналду. Это как вопрос: “Ты правша или левша?” Я фанат Роналду.
Месси — хороший игрок, но, если говорить о скиллах и моей личной аналитике, считаю, что Роналду лучше. У него есть энергия", — сказал стример.
Ранее блогер бурно отпраздновал промах Месси с пенальти и сделал сальто на трибуне. Примерно через полчаса Месси забил и стал лучшим бомбардиром ЧМ в истории.
Безумный фанат Роналду покоряет ЧМ. Это стример IShowSpeed.