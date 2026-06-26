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Стример IShowSpeed о Месси: «Он хороший игрок, но по скиллам и моей аналитике, Роналду лучше»

Стример IShowSpeed высказался о том, кто лучше: Лионель Месси или Криштиану Роналду.

Источник: Спортс‘’

Американец — фанат 41-летнего португальца. Он едва не расплакался после гола Криштиану в матче против Узбекистана на ЧМ-2026.

«У всех есть объективное мнение: Месси или Роналду. Это как вопрос: “Ты правша или левша?” Я фанат Роналду.

Месси — хороший игрок, но, если говорить о скиллах и моей личной аналитике, считаю, что Роналду лучше. У него есть энергия", — сказал стример.

Ранее блогер бурно отпраздновал промах Месси с пенальти и сделал сальто на трибуне. Примерно через полчаса Месси забил и стал лучшим бомбардиром ЧМ в истории.

Безумный фанат Роналду покоряет ЧМ. Это стример IShowSpeed.