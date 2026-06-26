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Дембеле — первый после Саленко игрок с хет-триком в 1-м тайме матча ЧМ

Усман Дембеле забил три мяча в первом тайме матча с Норвегией в 3-м туре ЧМ-2026 (3:1, второй тайм).

Источник: Спортс‘’

Француз стал первым игроком после россиянина Олега Саленко, кому удалось сделать хет-трик в первые 45 минут матча ЧМ.

Саленко забил пять мячей в матче с Камеруном на ЧМ-1994 — три раза он отличился в 1-м тайме и дважды во 2-м.