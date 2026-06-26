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Маэда и Эланга были лучшими в своих командах по Индексу ГОЛа в матче Япония — Швеция

Нападающий «Селтика» Дайдзен Маэда удостоился самой высокой оценки по Индексу ГОЛа по итогам матча 3-го тура группового этапа чемпионата мира Япония — Швеция (1:1). Лучшим в составе скандинавской команды стал вингер «Ньюкасл Юнайтед» Энтони Эланга.

Сборная Японии.

Вратарь: Зион Судзуки (7.5).

Оборона: Хироки Ито (6.9), Ко Итакура (6.4), Аюму Секо (6.5), Юкинари Сугавара (7.2).

Полузащита: Ао Танака (7.6), Даити Камада (7.5), Рицу Доан (7.0).

Нападение: Кейто Накамура (7.1), Аясе Уэда (6.0), Дайдзен Маэда (8.0).

Футболисты, выходившие на замену: Сего Танигути (6.2), Юто Нагатомо (6.4), Цуйоси Ватанабе (6.4), Дзюня Ито (6.2), Коки Огава (5.9).

Сборная Швеции.

Вратарь: Якоб Виделль-Сеттерстрем (7.2).

Оборона: Габриель Гудмундссон (6.9), Исак Хин (6.4), Густаф Лагербильке (7.1).

Полузащита: Виктор Линделеф (6.2), Эллиот Струд (6.4), Ясин Айяри (7.1), Александр Бернхардссон (6.4).

Нападение: Энтони Эланга (7.9), Александер Исак (6.3), Виктор Дьокереш (6.5).

Футболисты, выходившие на замену: Даниэль Свенссон (6.1), Лукас Бергвалль (5.9), Кен Сема (6.3).

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