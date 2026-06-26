Маэда и Эланга были лучшими в своих командах по Индексу ГОЛа в матче Япония — Швеция

Нападающий «Селтика» Дайдзен Маэда удостоился самой высокой оценки по Индексу ГОЛа по итогам матча 3-го тура группового этапа чемпионата мира Япония — Швеция (1:1). Лучшим в составе скандинавской команды стал вингер «Ньюкасл Юнайтед» Энтони Эланга.