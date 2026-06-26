Энсисо стал худшим игроком матча Парагвай — Австралия по Индексу ГОЛа

Сборная Парагвая.
Вратарь: Орландо Хиль (7.6).
Оборона: Александро Майдана (6.5), Хуан Касерес (6.4), Омар Альдерете (7.1), Густаво Гомес (6.9), Густаво Веласкес (6.8).
Полузащита: Хулио Энсисо (5.4), Андрес Кубас (7.7), Матиас Галарса (7.9), Диего Гомес (7.0).
Нападение: Габриэль Авалос (6.3).
Футболисты, выходившие на замену: Маурисио Прадо (6.8), Алекс Арсе (6.0).
Сборная Австралии.
Вратарь: Патрик Бич (7.0).
Оборона: Лукас Херрингтон (6.9), Харри Суттар (7.0), Алессандро Чиркати (7.4), Азиз Бехич (6.6), Джордан Бос (7.5).
Полузащита: Джексон Ирвайн (6.5), Кристиан Вольпато (6.3), Коннор Меткалф (6.8), Эйден О’Нил (7.2).
Нападение: Нестори Иранкунда (6.3).
Футболист, вышедший на замену: Айдин Хрустич (6.3).
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