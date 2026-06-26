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Энсисо стал худшим игроком матча Парагвай — Австралия по Индексу ГОЛа

Хулио Энсисо получил самую низкую оценку по Индексу ГОЛа по итогам матча 3-го тура группового этапа чемпионата мира Парагвай — Австралия (0:0). Полузащитник «Страсбура» получил оценку 5.4.

Источник: Спортс‘’

Сборная Парагвая.

Вратарь: Орландо Хиль (7.6).

Оборона: Александро Майдана (6.5), Хуан Касерес (6.4), Омар Альдерете (7.1), Густаво Гомес (6.9), Густаво Веласкес (6.8).

Полузащита: Хулио Энсисо (5.4), Андрес Кубас (7.7), Матиас Галарса (7.9), Диего Гомес (7.0).

Нападение: Габриэль Авалос (6.3).

Футболисты, выходившие на замену: Маурисио Прадо (6.8), Алекс Арсе (6.0).

Сборная Австралии.

Вратарь: Патрик Бич (7.0).

Оборона: Лукас Херрингтон (6.9), Харри Суттар (7.0), Алессандро Чиркати (7.4), Азиз Бехич (6.6), Джордан Бос (7.5).

Полузащита: Джексон Ирвайн (6.5), Кристиан Вольпато (6.3), Коннор Меткалф (6.8), Эйден О’Нил (7.2).

Нападение: Нестори Иранкунда (6.3).

Футболист, вышедший на замену: Айдин Хрустич (6.3).

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