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Глушенков женился, «Зенит» поздравил хавбека: «Совет да любовь»

Полузащитник «Зенита» Максим Глушенков заключил брак со своей девушкой Анной в пятницу.

Источник: Спортс‘’

«Поздравляем Максима и его избранницу Анну с радостным событием! Совет да любовь», — отреагировала пресс-служба петербургского клуба.

Фото: t.me/fczenit.

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