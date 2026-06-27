Тренер Франции Стефан о 4:1 с Норвегией: «Все наши мысли с Дешамом, ждем его возвращения. Команда играла в удовольствие, но чем дальше будем продвигаться, тем сильнее будут соперники»

Что касается самой игры, мы сделали то, что должны были. Команда играла в удовольствие, интенсивно и с большим количеством моментов. Мы забили четыре мяча. Усман (Дембеле — Спортс«“) оформил хет-трик, а Дезире Дуэ забил первый гол головой в своей карьере. Все это — позитивные моменты, и мы должны развивать их дальше.