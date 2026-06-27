«Реал» наблюдает за игроками на ЧМ-2026, используя турнир для поиска кандидатов на трансфер. 18-летний Буадди в их числе

Как информирует As, руководство «Мадрида» стремится использовать турнир как рынок возможностей для поиска игроков, которые в будущем принесут пользу клубу.
18-летний полузащитник сборной Марокко и «Лилля» Айюб Буадди входит в сферу интереса «Реала». Айюб ранее дебютировал на чемпионате мира в матче против Бразилии (1:1) в 1-м туре группового этапа.
В минувшем сезоне Лиги 1 Буадди провел 30 игр в составе «Лилля», получил 7 желтых карточек и 1 раз был удален с поля. Подробную статистику хавбека можно изучить по ссылке.