Дембеле о 4:1 с Норвегией и хет-трике: «Франция хочет выигрывать все матчи. Самое важное — впереди, нельзя расслабляться»

"Это уникальный и важный для меня момент. Думаю, я был более заметен в матчах с Сенегалом и Северной Ирландией. Самое главное — сохранять концентрацию. Впереди важные события. Я чувствую себя отлично — и на поле, и в коллективе. Надо думать о команде. Норвегия вышла на матч с большими изменениями в составе. Нам нужно побеждать и оставаться сфокусированными. Самое важное еще впереди. Нельзя расслабляться.
Мы сохраняем концентрацию. Это был важный матч, чтобы финишировать первыми в группе. Мы хотим выигрывать все матчи. Будем сосредоточены, потому что-то, что впереди, тоже очень важно. Нужна коммуникация. У нас есть качественные игроки — и на поле, и на скамейке. Мы лучше понимаем друг друга через общение. Нужно продолжать в том же духе", — сказал Дембеле в эфире M6.