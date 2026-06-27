Дембеле о 4:1 с Норвегией и хет-трике: «Франция хочет выигрывать все матчи. Самое важное — впереди, нельзя расслабляться»

"Это уникальный и важный для меня момент. Думаю, я был более заметен в матчах с Сенегалом и Северной Ирландией. Самое главное — сохранять концентрацию. Впереди важные события. Я чувствую себя отлично — и на поле, и в коллективе. Надо думать о команде. Норвегия вышла на матч с большими изменениями в составе. Нам нужно побеждать и оставаться сфокусированными. Самое важное еще впереди. Нельзя расслабляться.