Аршавин о поражении Норвегии от Франции: «Разочарован, что не выставили основу, футбол за такое накажет. Предпочли выйти со 2-го места на удобного соперника, но Кот‑д’Ивуар неуступчив»

«Я несколько разочарован тем, что норвежцы не выставили основной состав на этот матч. Мне кажется, футбол может наказать сборную Норвегии за такое отношение к матчу. Они предпочли “синицу в руке”, зная, что со второго места выйдут на относительно удобного соперника в лице сборной Кот‑д’Ивуара, и не стали бороться за первую позицию в группе.