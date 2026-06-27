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Аршавин о поражении Норвегии от Франции: «Разочарован, что не выставили основу, футбол за такое накажет. Предпочли выйти со 2-го места на удобного соперника, но Кот‑д’Ивуар неуступчив»

Бывший форвард сборной России Андрей Аршавин огорчен тем, что сборная Норвегии не выставила основной состав на игру с Францией и уступила в 3-м туре ЧМ-2026 (1:4).

Источник: Спортс‘’

«Я несколько разочарован тем, что норвежцы не выставили основной состав на этот матч. Мне кажется, футбол может наказать сборную Норвегии за такое отношение к матчу. Они предпочли “синицу в руке”, зная, что со второго места выйдут на относительно удобного соперника в лице сборной Кот‑д’Ивуара, и не стали бороться за первую позицию в группе.

Может быть, это и правильно в плане турнирной стратегии, но я думаю, что футбол за такое накажет. Хотя сборная Норвегии мне симпатична, но сборная Кот‑д’Ивуара неуступчива и может показать достойный результат", — сказал Аршавин.