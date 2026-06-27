«Зенит» заплатит 18+2 млн евро за Аугусто из «Трабзонспора» (Вене Касагранде)

Ранее утверждалось, что петербуржцы заплатят за 22-летнего бразильца 16+4 млн евро, а форвард подпишет контракт до 2031.
«Коринтианс» получит 2,5% от суммы трансфера, поскольку футболист прошел через академию бразильского клуба.
«Зенит» договорился о переходе нападающего Фелипе Аугусто из «Трабзонспора» за 18 млн евро плюс 2 млн евро в виде бонусов, сообщает журналист Вене Касагранде.
Ранее утверждалось, что петербуржцы заплатят за 22-летнего бразильца 16+4 млн евро, а форвард подпишет контракт до 2031.
«Коринтианс» получит 2,5% от суммы трансфера, поскольку футболист прошел через академию бразильского клуба.